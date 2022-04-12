Vali Tekbıyıkoğlu, gençlerin iftar sofrasına misafir oldu

Vali Tekbıyıkoğlu, resmi görevlerinin dışındaki zamanının büyük bir kısmını Kırıkkale halkı ile geçiriyor. Kimi zaman bir vatandaşın evine misafir oluyor, kimi zaman ise şahit aileleriyle iftar yapıyor. Devletin iftar vesilesiyle daima halkın yanında olduğu güvenini veren Tekbıyıkoğlu, bu akşam da beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

İftar öncesi öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Tekbıyıkoğlu, ezanın okunmasıyla orucunu açtı. Yemek sonrası hep birlikte dua edildikten sonra sıra çayların yudumlanmasına geldi. Sohbetin en derinleştiği vakit ise çay içilirken yapılan sohbet oldu. Vali Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle bir bir sohbet etti. Kendisiyle ilgili öğrencilik yıllarındaki hatıralarını öğrencilere aktardı. Tekbıyıkoğlu, öğrencilerin ailelerinden kilometrelerce uzakta olduklarını ancak onlara aileleri gibi yakın olan devletin sıcak elinin her zaman uzandığını ve uzanmaya da devam edeceğini hatırlattı.

Her ifadesinde gençlere moral ve motivasyon veren Tekbıyıkoğlu ile bir Vali ile ilk defa iftar açan öğrenciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hoşça ve memnuniyet verici sohbetin ardından Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler öğrencilerle vedalaşarak yurttan ayrıldı.