Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz hafta Kastamonu'da kalp krizi geçiren Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, aynı zamanda eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 1 hafta yoğun bakım tedavisi gördü.
Güre 7 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Güre, için İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde tören düzenlendi.
Kamil Erkut Güre'nin oğlu Oğulcan Enes Güre büyük üzüntü yaşarken olduğu ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenazeye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda vatandaş katıldı.