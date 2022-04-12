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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:25

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı

Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Güre, bugün İzmir’de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta Kastamonu'da kalp krizi geçiren Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, aynı zamanda eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 1 hafta yoğun bakım tedavisi gördü.

Güre 7 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Güre, için İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Güre'nin cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kamil Erkut Güre'nin oğlu Oğulcan Enes Güre büyük üzüntü yaşarken olduğu ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenazeye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı
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