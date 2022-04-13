CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdi. Öztrak, gündemi değerlendirdiği sırada büyük bir gafa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." dedi. Kısa sürede toparlamaya çalışsa da video sosyal medyada hızla yayılarak viral haline dönüştü.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: "Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız" | Video
ÇOK BÜYÜK GAF: ÜLKEMİZİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN GENEL BAŞKANIMIZ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi, işsizlik ve enflasyon eleştirisi yaptı. Öztrak tam bu sırada büyük bir gafa imza attı, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.