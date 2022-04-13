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Giriş Tarihi: 13.4.2022 17:18 Son Güncelleme: 13.4.2022 17:18

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, büyük bir gafa imza attı. Öztrak gündeme ilişkin değerlendirme yaparken, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız..." dedi. Video sosyal medyada çok konuşuldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdi. Öztrak, gündemi değerlendirdiği sırada büyük bir gafa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." dedi. Kısa sürede toparlamaya çalışsa da video sosyal medyada hızla yayılarak viral haline dönüştü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: "Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız" | Video

ÇOK BÜYÜK GAF: ÜLKEMİZİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN GENEL BAŞKANIMIZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi, işsizlik ve enflasyon eleştirisi yaptı. Öztrak tam bu sırada büyük bir gafa imza attı, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

TOPARLAMAK İSTEDİ AMA GÜNDEM OLDU

Öztrak'ın ağzından çıkan sözler gündem oldu. Öztrak, toparlamaya çalışsa da video sosyal medyada hızla yayıldı ve çok konuşuldu.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız...
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