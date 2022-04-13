CHP’nin “şehit” hazımsızlığı azdı: Her yere şehit ismi mi vereceğiz

Mersin'deAkdeniz Belediye Meclisi'nde tartışmalara neden olan ve CHP-HDP-EMEP ve bağımsız üyelerin oylarıyla engellenen Huzurkent'te yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül isminin verilmesi görüşmesi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme geldi. CHP'li Serhat Servet Dövenci, "Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım" derken, daha sonra konuşan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Dövenci'nin sözlerinin tamamına katılıyorum ve imzamı atıyorum. Bazı değerlerin istismarına katılmıyorum" dedi.