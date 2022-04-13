Darbecilerin cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmeye çalıştıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen 8 sanıktan 7'sine verilen ceza ile çoğu er 80 sanığın beraat kararını onadı. Buna göre, yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen sanıklar eski Albay Nizamettin Aydın, Sadık Efe, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer ve Mehmet Umut hakkındaki hükümler onandı.