DİSK ve KESK’ten 1 Mayıs’ı Maltepe Meydanı’nda kutlama kararı

Beşiktaş Barbaros Meydanında toplanan DİSK ve KESK bileşenleri geçen yıl pandemi nedeniyle Kadıköy'de fazla katılım olmadan kutlanan 1 Mayıs emek ve Dayanışma günü'nün bu yıl ortak kararla daha geniş katılımla kutlanması için Maltepe'de karar kalındığı açıklandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de işçi ve emekçilerle yüksek katılımlı kutlamalar gerçekleştireceklerini belirterek, "1 Mayıs'ta başta asgari ücret olmak üzere maaş zamlarının enflasyonun altında kaldığını gözler önüne serip, işçi ve emeklilerin maaşları ve çalışma koşularının düzeltilmesi için alanlarda olacağız. Asgari ücret maaş zamlarının tekrar belirlenmesi gerekir. Asgari ücretin derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar toplanarak güncellenmesini, bütün ücretlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesini, genç, kadın ve genel işsizliği önleyecek, kalıcı istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politikayı istiyoruz" dedi.