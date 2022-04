Fiyatlardaki balon sönecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız verileceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Ukrayna-Rusya Savaşı'yla devam eden küresel krizi fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz. Bugün Türkiye savaşın her iki tarafıyla yakın ilişkileri sürdürebilen, tarafları bir araya getirerek somut ilerlemeler sağlanabilmesini temin edebilen yegâne ülkedir. Elbette küresel düzeyde yaşanan sıkıntıların bize de yansımaları oluyor. Ekonomimizi çökertmek için döviz kuru ve faiz tartışmaları üzerinden başlatılan saldırılar ve ardından küresel krizin ülkemize etkileri halen sürüyor.Gıda sektöründe kullanılan hammaddelerin fiyat artışı bizi yakından ilgilendiriyor. Allah'a şükür kendi insanımızı temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz. Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz ve en uygun şekilde ulaşmasını sağlamaktır. İnsanlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten açgözlü kesim de vardır.Ellerindeki ürünlerini stoklayarak ve hatta imha ederek, aralarında anlaşıp fiyatlarını artıranları takibe aldık. Her kesimi gözeten, kazanımlarını korumaya, kayıplarını telafi etmeye yönelik anlayışla yaklaşıyoruz. Hem içeride hem de dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, tedarik kanallarının işlemeye başlayacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini umut ediyoruz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız. Fiyatlardaki istisnai sıçramanın belirsizliğini ortadan kaldırarak yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme üzerine kurulu ekonomi anlayışına ağırlık vereceğiz.Ulaşıma yönelik talebin 2050 yılında iki katına çıkacağı anlaşılıyor. Ülkemizin ulaştırma alanında son 20 yılda attığı adımların ne kadar önemli ve isabetli olduğu kabul edilecektir. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye üretimini 1 trilyon doların üzerinde artırmayı başarmıştır. Yarısı yeni olmak üzere 18 milyona yakın insanımızın istihdamını sağlayan ekonomik sonuçlar ürettik. Milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızı önemli ölçüde yeniden canlandırmıştık. Demiryolu hat uzunluğumuzu 10 bin 959 km'den 13 bin 22 km'ye çıkardık. Hedefimiz 28 bin 590 km'ye taşımaktır. Hızlı tren hatlarında il sayımızı 8'den 52'ye çıkaracağız. Hedefimiz 2053'te bölünmüş yol ağını 38 bin km'ye, otoyol ağımızı da 8 bin 325 km'ye yükseltmektir.Önümüzdeki yıl limanlarımızdan 255 milyon tona yakın yük taşıması öngörülüyor. Bu amaçla halen 217 olan liman tesisi sayımız 2053 yılında 255'e çıkartılacaktır. Kanal İstanbul projesi ise İstanbul boğazında yaşanan gemi trafiğini azaltacağı için jeopolitik açıdan kritik ehemmiyete sahiptir. Hava ulaşımında Türkiye hızla büyüyen ekonomisi ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahiptir. Önümüzdeki yıllarda 61'e yükselecektir. Bayram ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz.5'er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. Sektörün milli gelirimize katkısı 2053'e kadar 1 trilyon doları geçerek yatırım bedelinin 5 katından fazlasını ülkemize kazandıracaktır. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün 2053 yılında üretime katkısı 1.94 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katına çıkacaktır. Amacımız süreç sonunda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki seçkin yerini almasıdır.Enerji gücünde 100 bin megavat sınırını geçtiğimizin müjdesini paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Kurulu güç bakımından Avrupa'da 6., dünyada 14. sıraya çıktık. Biz geldiğimizde hidroelektrik dışında hiç olmayan yenilenebilir kaynaklar konusunda kurulu gücümüzün yüzde 54'üne ulaşarak bir devrim gerçekleştirdik. Karadeniz'de keşfettiğimiz, önümüzdeki yıl kullanıma sunacağımız doğalgaz çalışmasında, geçtiğimiz hafta Yavuz sondaj gemisini Türkali 2 kuyusuna gönderdik. Yeni aldığımız sondaj gemisinin de filomuza katılmasıyla bu çalışmaları daha da hızlandıracağız. Her demokrasi ve kalkınma teşebbüsü tek parti faşizmi, vesayet, darbelere kadar nice yöntemle engellenen büyük ve güçlü Türkiye inşasına kimse mâni olamayacaktır.ŞUBAT ayı itibarıyla yıllık sanayi üretim endeksi yüzde 13.3 oranında artarak üretim temelli büyümenin sürdüğünü göstermektedir. Bu tablonun değerini sanayici, nakliyeci, ihracatçı bilir. İşgücü istatistikleri de işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. İstihdamı artırmanın kıymetini de yıllardır iş bulamadığı için boynu bükük kalanlar bilir. İlave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay itibarıyla tüm ücretlerini ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıl istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyoruz.2B arazilerin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresini de 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldık. Tarım amaçlı kullanılmak üzere çiftçilerimize ecri misil bedelinin yarısına 10 yıl süreyle kiralama imkânı getirdiğimiz Hazine taşınmazlarına başvuru süresini kaldırıyoruz. 3 yıl süreyle Hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkânını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir.