Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:47 Son Güncelleme: 13.4.2022 13:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun polis memuruna, 'Şerefsiz' dediği videoyu paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bekliyoruz." dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Polis memuru, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anların videosunu paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı, bekliyoruz." dedi.

BAKAN SOYLU: BUNU DA MI BÜYÜKELÇİYE SORACAKSINIZ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Musa Piroğlu'nun polise, 'Şerefsiz' şeklinde hakaretine sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarına sert tepki gösterdi.

Soylu, Twitter'dan olayın görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün.

Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi'ne "şerefsiz" dedi.

Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı.
Bekliyoruz.

Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığının yasaklama kararına rağmen Kadıköy Halitağa Caddesi'nde dün yapılmak istenen basın açıklaması sırasında, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında 3 HDP milletvekili ile il eş başkanlarının da olduğu 45 kişilik grubun yapılan uyarılara rağmen görevlilere mukavemet gösterdiği aktarıldı.

Bunun üzerine gruba orantılı ölçüde müdahale edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu görevlilere hakaret ederek zorluk çıkarmış, müdahale sonucunda grup içerisinden 4 şahıs yakalanmıştır. Yapılan müdahale sırasında, grupta bulunan HDP ilçe başkanından ele geçirilen ses yükseltme ve yayma cihazını geri almak amacıyla, tekerlekli sandalyesinden hamle yaptığı görülen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun bu esnada dengesini kaybederek düştüğü görülmüştür."

Açıklamada, konuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında ise "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen işlem başlatılacağı bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

'Kobani Davası' kapsamında yapılan gözaltıları İstanbul Kadıköy'de, protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti.

Protesto eylemlerini provokasyona çeviren HDP'liler, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran polislere hakaret etti.

Bu esnada HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek "Şerefsiz" dedi.

Polise umarsızca hakaret eden HDP'li vekil, polisin tepkisine karşı güvenlik çemberine alındı.

Hakarete uğrayan polis, Piroğlu'na, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
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