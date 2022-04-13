İstanbul Havalimanı dünya ikincisi

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021 yılının 'Uluslararası Yolcu Trafiği' verilerine göre dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nda 2021 yılında toplam 26.5 milyon uluslararası yolcuya hizmet verildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29.1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken, Hollanda'da bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı 25.5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı dördüncü sırada, Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.Söz konusu kategoride İstanbul Havalimanı 2019'da listede 14'üncü, 2020'de ise 6'ncı sırasında bulunuyordu. Ayrıca İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseri ACI Europe'un açıkladığı rapora göre de 2021'de toplam yolcu sayısında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.