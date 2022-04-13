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Giriş Tarihi: 13.4.2022 09:54 Son Güncelleme: 13.4.2022 10:03

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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