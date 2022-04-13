Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yoğun bakımda Kovid 19 hastası olmayan 804 hastane var
Giriş Tarihi: 13.4.2022 11:11 Son Güncelleme: 13.4.2022 11:13

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yoğun bakımda Kovid 19 hastası olmayan 804 hastane var

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yoğun bakımda Kovid 19 hastası olmayan 804 hastane var

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." dedi.
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yoğun bakımda Kovid 19 hastası olmayan 804 hastane var
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