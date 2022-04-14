Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bingöl ve Elazığ'da, 2005-2008 yılları arasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 5 asker ile 3 sivilin kanı yerde kalmadı. Bingöl'ün Kiğı ilçesi Tekbaşlar Jandarma Karakolu'na saldırı sonucu baraj inşaatını korumakla görevli timde yer alan komanda erler Eyüp Gürsoy ile Ramazan Demirci'yi şehit eden terörist Devrim Kavak'ın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde öldürüldüğü, PKK'nın ise ölüm haberini 3 yıl boyuna gizlediği ortaya çıktı. Teröristin öldürüldüğünün ortaya çıkması haberi şehit Ramazan Demirci'nin Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan ailesi tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Haberi alır almaz oğlunun mezarına koşarak katilinin öldürüldüğü müjdesini veren baba Adem Demirci, "Allah Mehmetçiğimize zeval vermesin. Devletimizden razı olsun. Acımız dinmez ama teselli bulduk" dedi.' bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. SABAH