Tevfik Göksu, İBB'nin 2021 faaliyet raporunu eleştirdi: "Tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar"

İBB Meclis toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Söz alan Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin faaliyet raporunu değerlendirdiklerini kaydederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faaliyet raporunda ilk defa bu kadar saldırgan ve nezaketten yoksun bir sunuş yazısıyla başladığını söyledi.

"Gerçekten bu yazı bile İBB Başkanı'nın içinde bulunduğu ruh halini, tükenmişliğini ve zavallılığını ortaya koymaya yetiyor." diyen Göksu, şöyle devam etti:

"2019-2024 yılları arasında İBB'nin nasıl bir nobran, zavallılık ve acziyetle yönetildiğini kitabın kayıtları ve sunuş yazısından görecekler. İBB Başkanı az önce tiyatro oynadı. Başkanvekilimizden ricam faaliyet raporunu değil, İBB Başkanı'nın mazeretlerini oylayalım. Biz tiyatro sahnesinden parçalar izledik. İBB Başkanı'nı çok rahatsız etmişim. Ben İBB Başkanı'nı rahatsız etmeye devam edeceğim. Zaten korkudan kaçtı. Çünkü söyleyeceklerimi dinleme, söyleyeceklerime cevabı yoktur. Ben İBB'nin 2021 yılında neler yaptığını, 5 yılda kendisine göre en büyük sorun neyse bu sorunla ilgili hangi mesafeyi aldı, İstanbul temel belediyecilik hizmetleri açısından ileriye mi, geriye mi gitti? İBB Başkanı bu kitabı okumamış bile. Çünkü okuma yazması yok. Bu yönetim İstanbul'da hangi mali kaynakları artı değer olarak üretti? İBB Başkanı bu vermiş olduğu sözlerden kaçını tuttu?"

Konuşmasında 3 temel konuda yoğunlaşmak istediğini aktaran Göksu, "En önemli alan deprem. İkincisi ulaşım ve trafik. Üçüncüsü ise batışın eşiğine gelmiş bir kurum. İBB Başkanı kürsülere çıkıp seçimlerde ve sonrasında deprem bu kentin en önemli tehdidi diye atarken bu 3 yılda ne yaptı?" diye sordu.

İBB'nin 2021 yılında 1,2 milyar lira olan deprem bütçesini 257 milyon liraya düşürdüğüne dikkati çeken Göksu, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nezaketsizliğine bakın ki bu meclisin en büyük grubunun başkanvekilinin sözünü dinlemeye yüreği yetmiyor. Çünkü dinleyecek yüzü yok. Burada yalanları söyledi, ben yüzüne vuracaktım. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, hangi kanalda istiyorsan İstanbul'u tartışmaya hazırız. Tetikçi medyanız da olur, fark etmez. İstanbul aslında depremden daha büyük bir felaketi yaşıyor. Ne ile? İBB Başkanı ve CHP ile. Bu zihinsel felaket İstanbul için depremden daha tehlikeli felaket. Deprem için 257 milyon ayırmış, 134 milyonunu harcamış. Ey İBB Başkanı sen şu meclis kürsüsüne çıktın ve İstanbulluların gözüne baka baka 100 bin konut yapacağım dedin, peki neredesin?" ifadelerini kullandı.

Bunun yönetimin sondan bir önceki faaliyet raporu olduğunu belirten Göksu, "Burada kuru sıkı attı gitti Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki dinleyemez. İstanbul halkı, kadınları ve çocukları için hiçbir derdiniz yok. Kitabı incelediğimde daha trajik bir şeyle karşılaştım. Performanslarını koymuşlar. Deprem ile ilgili çalışmalarda hedefleri koymuşlar, gerçekleştirme sıfır sıfır sıfır. Reklama gelince yüzde 200-300-400. İstanbul için en büyük tehditlerden biri İBB Başkanı, onun siyasal zihniyeti ve yönetim anlayışıdır." dedi.