Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Pandemi nedeniyle iki yıldır hac ibadetinin yapılamadığını belirten Erbaş, "Suudi Arabistan bu sene 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı. Detayları önümüzdeki haftalarda açıklayacaklar. Benim arzum, en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum" dedi. 20 gün önce Suudi Arabistan ziyaretinde Hac Bakanlığı'yla görüştüklerini söyleyen Erbaş, "Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık" dedi.