Bakan Kurum, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Şu anda Keçiören'deyiz. Keçiören, Türkiye genelinde en çok şehit ailesi ve gazinin olduğu bölgeler arasında en başlarda yer alıyor. Vatanını, milletini, dinini seven insanların diyarı Keçiören. Bu anlamda Keçiören'in de bizim için ayrı bir önemi var. Bizim şehitlerimize, gazilerimize, ailelerine sözümüz var, borcumuz var, vefamız var. Bu borcu ödemek için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz.