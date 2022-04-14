Dışişleri’nden AB’ye nota

Türkiye'yi yargılamalar ve adalet konusunda eleştiren, özellikle Osman Kavala hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni toplayarak bildirgeler yayınlayan Avrupa Birliği, Türkiye delegasyonunda çalışan 78 işçinin hakkını gasp etmişti. Delegasyonda çalışan işçiler, euro cinsinden aldıkları ücretlerinin tek taraflı olarak Türk Lirası'na dönüştürülerek ücretlerinin düşürülmesi sonrası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aleyhine dava açmış ve yürütülen yargılamada işçiler haklı görülmüştü. AB'nin, delegasyon çalışanlarına yaklaşık 5 milyon euro ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 2 milyon 800 bin TL yargılama gideri ödemesine karar verilmiş, ancak AB, Türk mahkemelerinin verdiği kararları görmezden gelerek bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmamıştı. SABAH'ın konuyu kamuoyuna duyurmasının ardından, mahkeme kararına rağmen ödeme yapmamakta ısrar eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na Dışişleri Bakanlığı bir nota gönderdi. Bakanlık, icra dairelerinde bekleyen dosya sayısının da 105'e çıktığına dikkat çekerek, konunun bir an önce suhuletle çözüme kavuşturulmasını, mahkeme tarafından verilen nihai yargı kararlarına uygun bir tutum sergilenmesini talep etti. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması bekleniyor.