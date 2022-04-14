HDP’li Mithat Sancar’dan itiraf niteliğinde açıklama: 7 parti birlikte hareket ediyoruz

Cumhur İttifakı adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade eden Sancar, "Macaristan örneği Türkiye'ye ne kadar benzer benzemez ayrıntılara girmeyeyim. Orada da partiler birleşti, demek ki halkın önüne inandırıcı seçenek sunamadılar, ikna edemediler." diye konuştu.