HDP’li Mithat Sancar’dan itiraf niteliğinde açıklama: 7 parti birlikte hareket ediyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında Macaristan seçimleri üzerinden ittifak ortaklarına yüklendi, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
"7 PARTİ BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ"
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi ile birlikte hareket ettiklerini itiraf eden Mithat Sancar, 7 parti olarak ortak faaliyetler yaptıklarını da söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birlikte çalışmalar yaptıklarını söyleyen Mithat Sancar, "1 Mayıs için 7'li yapı yine birlikte hareket ediyor. Ama çok daha geniş kesimlerle birlikte 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz." dedi.
MACARİSTAN SEÇİMLERİ ÜZERİNDEN İTTİFAK ORTAKLARINA YÜKLENDİ
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde Macaristan'da yapılan seçimler üzerinden ittifak ortaklarına yüklendi.
Cumhur İttifakı adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade eden Sancar, "Macaristan örneği Türkiye'ye ne kadar benzer benzemez ayrıntılara girmeyeyim. Orada da partiler birleşti, demek ki halkın önüne inandırıcı seçenek sunamadılar, ikna edemediler." diye konuştu.