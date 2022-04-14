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Giriş Tarihi: 14.4.2022 14:13

Kim Jong-un'dan büyük jest! Sunucu kadın gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un’dan büyük jest! Sunucu kadın gözyaşlarına boğuldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "pembe kadın" olarak bilinen devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye bir jest yaptı. Kuzey Kore lideri, lüks bir evi yaşlı sunucuya hediye etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "pembe kadın" olarak bilinen devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye (79) lüks bir ev hediye etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan spiker Ri'ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi'nin sesi olmaya devam etmesini istedi.

Kim, Ri'nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti.

Ri'nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.

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Kim Jong-un'dan büyük jest! Sunucu kadın gözyaşlarına boğuldu
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