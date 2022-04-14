Kim Jong-un’dan büyük jest! Sunucu kadın gözyaşlarına boğuldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "pembe kadın" olarak bilinen devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye (79) lüks bir ev hediye etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan spiker Ri'ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi'nin sesi olmaya devam etmesini istedi.