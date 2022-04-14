Öğrencilerden “ZAM” protestosu

AİBÜ öğrencileri aktivite merkezi önünde bir araya gelerek, basın açıklamasında bulundular. Bolu Belediyesini eleştiren öğrenciler; "Ekonominin bariz kötü yönetimi ve öğrenci dostu olduğunu iddia edenlerin zamları hayatımızı zorlaştırmaktadır. Neoliberal politikalar doğrultusunda özelleştirmeler, sosyal hakların azaltılması, güvencesiz çalışma koşulları biz öğrencilerin bugününü ve geleceğini bataklığa çevirdi. Bu ekonomi politikaları sürerken bizler yoksullaştık, küçük bir azınlığı oluşturan patronların ise cepleri dolmaya devam etti. Ekonomik krizin yarattığı yoksullaşma hayatın her alanını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin aldığı karar ile sözde öğrenci tarifesi olan öğrenci otobüs fiyatları 3,75'den 5 liraya çıkartılmıştır. Faturalarımıza, Temel gıdaya ve kiralara yapılan zamları kabul etmediğimiz gibi Belediye Meclisinden geçen zam kararını da kabul etmiyoruz. Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Zenginlere dokunulmayan bu sistemde; olan yine yoksula, öğrenciye, emekçiye oluyor. Ekonomik krizin yükünü biz taşımak istemiyoruz, bu yükü yaşamımızla ödemeyeceğiz.

MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ!

Üniversite öğrencileri, meselenin sadece ulaşım zamları olmadığının, top yekun bir zam fırtınasının öğrencileri vurduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizlerin hayatını karartan zamların hepsine ve zamları bizlerin sırtına yükleyen düzenin kendisine karşı bir mücadeleyi yükseltmek gerektiğinin bilincindeyiz.

Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz. Bütün sıra arkadaşlarımızı haklı taleplerimize sahip çıkmaya üniversitemizin dayanışmacı kültürüne ortak olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.