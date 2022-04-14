Son taburcuyla zafer pozu

Samsun'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son aşısız korona hastasını taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı. Dr. Özkaya, salgının sonuna gelindiğini fakat ayaktan tek tek hastaların geldiğini söyledi. 70 yaşındaki hastası Necati Dündar'ın filmini inceleyen Özkaya, "2 yıl boyunca kendini korumuş ama aşı olmadığı için virüs akciğerlerine inmiş. Hep söylediğimiz gibi aşı sizin hastalığa yakalanmanızı önlemeyebiler ama akciğerlere inmemesini sağlıyor, hastaneye yatışınızı önlüyor, hayatta kalmanızı sağlıyor. Bu hastamızın eşi aşı olmuş ve evde geçiriyor. Kendisi ise son aşısız hastamız olarak hastalığı serviste geçiriyor ve taburcu ettik" diye konuştu. DHA