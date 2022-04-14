Türk büyükelçi Lugandaca konuştu sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Kerem Alp, başkentte düzenlenen bir törende Uganda'nın yerel dili Lugandaca yaptığı konuşma ile sempati topladı. Uganda'da 2018'de Büyükelçi olarak göreve başladıktan sonra Lugandaca dersleri almaya başlayan Alp, 10 Nisan'daki törende bu dilde konuşma yaptı. 50'ye yakın dilin konuşulduğu ve en çok Lugandaca'nın yaygın olduğu Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, Büyükelçi Alp tarafından yerel dille yapılan ve sosyal medyada paylaşılan konuşmanın görüntüsü binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Büyükelçi Alp, "Videonun sosyal medyada bu kadar etkileşim alması ve sevilmesi, halkımızın insani diplomasiyi anlamış ve içselleştirmiş olduğunu gösteriyor" dedi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve Türkiye'de okuyan ilk Ugandalılardan biriyle tanışınca Türkçe'sinin güzelliğine hayran kaldığını belirten Alp, Türkiye'de eğitim görmüş diğer Ugandalıları ve güzel Türkçe konuştuklarını görünce "Ben neden Lugandaca öğrenmeyeyim?" diye düşünerek çalışmalara başladığını belirtti. AA