4 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson Sinclair'i ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreninde büyükelçiler tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. ANKARA