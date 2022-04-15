AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesine tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları:

İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescidi Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağrıyoruz.

Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız.