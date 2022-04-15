CHP’li eski vekile hapis cezası

İzmir eski milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, 2005 ve 2006 yıllarında, o dönemde başkanı olduğu İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne ait BESAŞ şirketini zarara uğrattığı iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) müdahil olduğu ve İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıldır görülen ve 17 sanığın "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davanın 24'üncü duruşmasında mahkeme, Mehmet Ali Susam'ı 5 yıl hapis ve 3 bin 500 gün adli para cezasına çarptırdı. Halen Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfı (EGEV) Başkanı olarak görev yapan Susam, "Karara itiraz edeceğiz" dedi. Sanıklar arasında bulunan İzmir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği'nin şimdiki başkanı Zekeriya Mutlu hakkında ise suçun zamanaşımına uğraması nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verildi.