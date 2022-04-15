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Giriş Tarihi: 15.4.2022 15:36

Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Mart Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylara ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 6 ilde özel harekât polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 75 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı PKK/KCK operasyonunun 21 Mart Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan olaylarla ilişkili olduğu belirtildi.

Nevruz kutlama etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine; "örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taş atma" gibi çeşitli yasadışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheli 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 105 şüpheli ile ilgili 6 İl'de 110 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken, 75 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu G3 Piyade Tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet şarjör ile 259 adet fişek, bir adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet fişek, 5 adet yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman, 7 adet örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirildi.

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Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı
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