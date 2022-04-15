Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu G3 Piyade Tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet şarjör ile 259 adet fişek, bir adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet fişek, 5 adet yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman, 7 adet örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirildi.