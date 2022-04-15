Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı PKK/KCK operasyonunun 21 Mart Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan olaylarla ilişkili olduğu belirtildi.
Nevruz kutlama etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine; "örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taş atma" gibi çeşitli yasadışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheli 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu G3 Piyade Tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet şarjör ile 259 adet fişek, bir adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet fişek, 5 adet yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman, 7 adet örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirildi.