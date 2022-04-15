Son dakika: Eren Operasyonları tamamlandı! İlkbahar-yaz döneminde ’Abluka’ operasyonları başlatıldı

Son dakika haberleri: Şehit Eren Bülbül anısına 08 Kasım 2021 yılında başlatılan "Eren Operasyonları" 15 ayrı bölgede icra edildi. Operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirilirken bin 58 mağara, sığınak ve depo imha edilirken İlkbahar-Yaz Abluka Operasyonu başlatıldı.
Eren- Kış operasyonları 35 ayrı bölgede icra edilmesinin ardından sona erdi. Operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.
ABLUKA OPERASYONU BAŞLATILDI
Eren-Kış operasyonlarının ardından ilkbahar - Yaz Abluka Operasyonaları başlatıldı. Abluka operasyonuyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürüleceğini, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesileceği bilgisi paylaşıldı.
İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı.