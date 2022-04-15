Giriş Tarihi: 15.4.2022 17:25 Son Güncelleme: 15.4.2022 17:38

Son dakika: Eren Operasyonları tamamlandı! İlkbahar-yaz döneminde 'Abluka' operasyonları başlatıldı ÖMER ÇETİN

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, 08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen Eren-Kış Operasyonları'nın sona erdiğini duyurdu. Eren ve Eren-Kış Operasyonları'nda ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-Kış Operasyonları'nın ardından ilkbahar-yaz döneminde 'Abluka' Operasyonları başlatıldı. Bu dönemde 9 bin 159 operasyon yapılması planlanıyor.

Son dakika haberleri: Şehit Eren Bülbül anısına 08 Kasım 2021 yılında başlatılan "Eren Operasyonları" 15 ayrı bölgede icra edildi. Operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirilirken bin 58 mağara, sığınak ve depo imha edilirken İlkbahar-Yaz Abluka Operasyonu başlatıldı.

Eren- Kış operasyonları 35 ayrı bölgede icra edilmesinin ardından sona erdi. Operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.