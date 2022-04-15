Göksu İBB 2021 Faaliyet Raporu’nu değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı 4'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan meclis oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. İBB yönetimi tarafından hazırlanan rapor üzerine değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin tarihinde ilk kez zarar açıkladığını aktardı.

'RAPORDA 4.5 MİLYAR TL BÜTÇE AÇIĞI GÖSTERİLİYOR'

Göksu yaptığı konuşmada, "İBB Başkanı, 'İstanbul nimet nimet' diyerek göreve gelmiş, İstanbul'un kaynaklarının kendi kendisine yeteceğini söylemiş, bütçeyi yüzde 50 arttıracağının sözünü vermiş İstanbul için 'borçlanmak ihanettir' demişti. Verilen bu sözlerin ve yapılan algıların nasıl bir bir çöktüğüne gelin birlikte bakalım; 2021 yılı bütçe hedeflerinde toplam bütçenin yüzde 31'ni öz kaynak ve finansman yoluyla sağlamayı hedefleyen İBB yönetimi, her zamanki gibi bu hedefi tutturamamış ve gerçekleşme yüzde 14,9'da kalmıştır.

Buna karşılık merkezi yönetimden gelen payı 20 milyar TL olarak öngören İBB yönetimine, merkezi bütçeden 25 milyar 616 milyon 558.538 TL para gelmiştir. Yani bütçenin yüzde 69'u merkezi bütçeden gelecek demişler, ama İBB bütçesinin yüzde 85,1'i merkezi bütçeden gelmiş. Şimdi soruyorum Sayın Başkan 2021 yılı boyunca her gün 84 milyon parası harcadınız. Bu kadar parayı ne yaptınız? Bütçesinin yüzde 85'ini merkezi hükümetten alan İBB yönetimi bu parayla ne yapıyor? İşte onu kimse bilmiyor. Hükümetimizin gönderdiği bunca kaynak ve bunca borca rağmen ortada ne yatırım var ne de para. Bakınız 2018'de 12.3 milyar olan yatırım harcamaları 2020'de 7,4 milyara, 2021'de ise 9,7 milyara düşmüş. Bütçe içindeki payı ise yüzde 61 civarından, yüzde 34'e gerilemiştir. Aynı dönemlerde borç stoku ise 26,7 milyardan 57,6 milyara yükselmiştir. 2018'de faaliyet sonucu yaklaşık 2 milyar TL olarak gerçekleşmişken, 2021'de ise yaklaşık eksi 4,5 milyar TL olmuştur. Bu tabloların özeti nedir? Borç 31 milyar TL artmış. Yatırımlar 3 milyar TL düşmüş. 2018 ile 2021 arasındaki faaliyet sonu farkı ise yaklaşık 6,5 milyar TL. Topladığımız zaman yaklaşık 40,5 milyar TL eder. Şimdi ben İstanbullular adına sormak zorundayım. Nerede bu 40,5 milyar TL. Paraların nereye gittiğini bilmiyoruz ama İBB'nin 3 yılda nasıl batırıldığını ve iflasa sürüklendiğini biliyoruz" dedi.

8 MİLYAR TL'LİK İHALELERDE YOLSUZLUK 1.5 MİLYAR TL

Göksu, Demetim Komisyonu tarafından İBB yönetiminin 2021 yılı içerisinde yapılan 118 ihalenin 8 milyar TL'lık kısmında 1.5 milyar TL'lik yolsuzluk tespit edildiğini belirterek, "118 ihaleyi teker teker inceledik. 118 ihalede, 89 milyar TL'lik ihalede yolsuzluk var. Türkiye genelinde 2021 yılı genelinde yapılan bütün ihalelerde ortalama kırım yüzde 27. Peki İBB'de yüzde kaç? Yüzde 1 ila yüzde 5 arası… Sadece İETT'deki Karabatak size tarihi vesika olarak yeter. Daha önce CHP İSKİ'den gitti. Bu sefer CHP İETT'den gidecek. Bu CHP, İETT'den gidecek. Yapılan hesapta 1 yıllık ihalede, 8 milyar TL'lik ihalede yolsuzluk miktarı yaklaşık 1 buçuk milyar TL. Kime gitti bu para? Kime verdiniz? Yandaşlarınıza nasıl verdiniz? Bekliyoruz şimdi. Denetim Komisyonumuz yazdı 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu yolsuzluğa ortak değilsen, yüreğin yetiyorsa bu denetim komisyonu raporunu yargıya taşı' dedi. Yargıya taşımasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

'İBB BAŞKANININ 'EN'LERİ…'

İBB Başkanının 'en'lerini açıklayan Göksu konuşmasına şu şekilde devam etti:

İBB başkanı, 3 yıldır henüz kendisiyle anılacak bir proje, eser veya başarı ortaya koyamamış olmanın vermiş olduğu eziklik psikolojisi ile kibir dağlarının yamaçlarına çıkıp, 'Herkes bana hayran' diye bağırıp duruyor… Aslında Sayın Başkanın böyle komik olmasına gerek yok. Çünkü kendisinin zaten somut, ölçülebilir, ispat edilebilir gerçek 'en' leri var. Başkanın bu 'en' leri Faaliyet raporunda yazmaz, ama ben size söyleyeyim

*İstanbul gibi fay hattının ortasında bulunan koca bir şehirde, deprem bütçesini en çok düşüren başkan siz oldunuz.

*3 sene içerisinde en çok yatırım projesini iptal eden başkan siz oldunuz.

*Belediyenin 28 milyar olan borcunu, 3 yılda iki kat artırarak İBB'yi en çok borçlandıran başkan siz oldunuz.

*Namus sözü verdiğiniz halde, 3 yılda yaklaşık 15 bin kişiyi işten atarak, en fazla emekçiyi işinden- ekmeğinden eden başkan siz oldunuz.

*Partizanlık bu belediyenin kapısından girmeyecek dediğiniz halde, yüzdelik yandaş paylaşımı yaparak 3 yılda yaklaşık 45 bin kişiyi işe alarak en fazla partizanlık yapan başkan siz oldunuz.

*Liyakat benim için çok önemli diye İstanbulluların gözünü boyarken, belediye şirketlerinin yönetim kurullarına en fazla partiliyi atayarak İstanbullunun milyonlarca lira parasını peşkeş çeken başkan siz oldunuz.

*Avrupa'nın en genç otobüs filosunu devralmış olmanıza rağmen, toplu ulaşımda en çok otobüsü bozulan ve yollarda kalan başkan siz oldunuz.

*Şeffaflık edebiyatıyla İstanbullulardan oy istediğiniz halde, kapalı kapılar arkasında en çok ihale yapan ve kamu kaynaklarını yandaşlarına en çok peşkeş çeken başkan siz oldunuz.

*Seçimden hemen sonra Yenikapı'da araç şovu yaptınız ama iki katı lüks araç kiralayan en müsrif başkan oldunuz.

*3 yıl içerisinde siyasi intihalcilikle ve doğrudan söylediğiniz yalanlarla İstanbullulara en çok yalan söyleyen başkan da maalesef siz oldunuz

*Mazbata döneminde, çok çalışacağız, kaybedecek bir dakikamız yok deyip, seçimden sonra en çok tatil yapan başkan da siz oldunuz.

*İsraf var diyerek algı yaptınız ama en büyük israfı yapan başkan siz oldunuz.

*İstanbul'un en kıymetli yerinde milyonlarca lira harcayarak kendiniz için köşk yaptınız

*Belediyenin deniz aracını kendinize makam aracı yaptınız.

*Bir sefer oynamak için Haliç'in ortasına yüzer tenis kortunu siz kurdunuz.

*Bir saatlik dans için milletin 400 bin lirasını harcadınız.

*Tüm bunları üç yıl gibi kısa bir dönemde yaparak, İstanbul için en kısa zamanda en çok hayal kırıklığı olan başkan siz oldunuz.

*Bir de İstanbul'un bugüne kadar nezaketten en yoksun başkanı olmayı da başardınız.

*Bu meclisin çatısı altında bir meclis üyemize küfrettiniz, verdiğiniz beyanatlarda meclis üyelerimize hakarette bulundunuz, yetmedi tehdit ettiniz.

*Beceriksizliğinizin ortaya çıktığı her konunun sonrasında gerildiniz, öfkenizi kontrol edemediniz ve argo bir dil kullanarak kabalaştınız.