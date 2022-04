İBB’den taziye beklerken işten atıldı! Hem eşini hem işini kaybetti

EŞİNİ KANSERDEN KAYBETTİ, TAZİYE BEKLERKEN İŞİNDEN ATILDI

Sessiz, "Eşimin vefatından hemen sonra arkadaşlarım taziyede bulundu. Yöneticim olan İstgüven AŞ'den Genel Müdür Ahmet Can Buğday'la telefonda taziye görüşmesi yaptıktan sonra yüzyüze görüymek için randevu aldım. Fakat Kendisi randevu vereceğini çağıracağını söylemesine rağmen arayıp sormayınca bende tekrar iletişime geçmek zorunda kaldım. Görüşmemizde taziye beklerken Genel Müdür Ahmet Can bana sağlık Raporlarımı önüme koydu. Bilgisayardan bana göstererek geçmiş tutanaklarımın sayısına kadar saydı adeta tekrar bu perişan haldeyken tekrar tekrar bir hayal kırıklığı yaşamıştım. O sağlık Raporlarını Eşim Kanser ve Yanında olabilmek için zaruret halimde doktor ricası ve çeşitli hastalığım ile aldığım raporlar istirahat belgeleri idi. Güya taziye için gitmiştim önüme işten atılmam için belgeler konuldu. Genel Müdür Ahmet Can Buğday Genel Müdür Yardımcısı Özgür Şahin ile görüşmemizi söyledi. Oda Beni Kurumsal ve Personel iletişim şefi Merve Elif Şahne ile görüştüm. Beni dinledi ve kartvizitini dahi vermeden odasından ayrıldım. Genel Müdür yardımcısı Özgür Şahin daha sonra Merve Elif Şahne ile görüşmemi istedi. Bende daha sonra önce telefonla mesaj yazdım cevap vermeyince telefonla aradım. Bana ters şekilde üslubunu düzelt senin karşında bir yönetici var diyerek tersledi. Bende üslubumun hakaret derecesinde olmadığını sadece derdimi anlatmak istedim. Benimle İstgüven A.Ş. Ulaşım Müdürü Serkan Odabaşı ile görüştüm fakat Odabaşı bir gün sonra ,"Adapsız konuşmam tespit edildiğini belirterek bana bir soru kağıdı tebliğ edildi. Savunmam istendi. 8 gün sonra disipline çağrıldım. Basit nedenler ile adapsızlık yaptığım gerekçesi ile ifadem alındı. Yine işe geldiğim aynı gün Aksaray'a çağrıldım ve Bülent Selen (Operasyon Müdürü) tarafından iş akdimin fes olduğu tarafıma bildirildi. Rencide ve hakaret edici bir konuşma yapmamama rağmen yalanlarla iftiralarla beni tazminatsız işten çıkardılar. Eşimi ve işimi kaybettikten sonra iki çocuğumla tek başıma kaldım. Çocuklarla ilgilenirken iş aradım bulamadım. Tazminatsız olarak işten çıkardıkları için elimde nakit paramda yoktu. Ailem ve komşuların yardımları ile ayakta durmaya çalışıyorum. Bebeğin maması ve bezi çok pahalı olduğu için bulmakta zorluk çektim. Bu insanlarda ne vicdan nede merhamet var. Ben taziye beklerken hayatımı kararttılar" dedi.

