Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Sınır dışı edilenlerin 9.654'sini Afganistan uyruklu yabancılar, 4.206'sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7.227'sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir.

Düzensiz Göçle Mücadele Aralıksız Sürdürülüyor

Göçmen kaçakçıları kendisine yeni müşteri bulmak için sosyal medyaya başvurmaktadır. Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını kamuoyunda yaymak için sıklıkla sosyal medyayı kullanan göçmen kaçakçıları düzensiz göçmenlerin ülkemize girdiğini iddia eden ve Afganistan-İran ya da Afganistan-Pakistan sınırındaki görüntüleri dolaşıma sokarak reklam yaptığı görülmektedir.

Göçmen kaçakçıları ülkemizin düzensiz göçle mücadelesine gölge düşüren yöntemlere başvursalar da rakamlar gerçeği gözler önüne sermektedir. Sınırlarımızda sağlanan en üst düzey güvenlik önlemleri ile birlikte etkili yakalamalar, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre düzensiz göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak düzensiz göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanlar ise güvenlik birimlerimizce yakalanarak sınır dışı edilmektedir. Ayrıca, düzensiz göçe neden olan durumların ortadan kaldırılması ve sınır dışı işlemlerinde etkinliğin arttırılması amacıyla kaynak ülkelerle iş birlikleri sürdürülmektedir.

SINIRLARIMIZDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR

Sınır güvenliğimizin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 14 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127.256 olarak kayıtlara geçmiştir.

YASA DIŞI YOLLARDAN ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANARAK SINIR DIŞI EDİLİYOR

Düzensiz göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Düzensiz göçle mücadelede kapsamında ülke içinde alınan tedbirler ve operasyonlar sonucunda; 2022 yılında 55.627 düzensiz göçmen yakalanmıştır. "Göçmen Kaçakçılığı" ve "İnsan Ticareti" suçları kapsamında 2022 (14 Nisan) yılında 2.254 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER CHARTER SEFERLERİ İLE ÜLKEMİZDEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

Ülkemizden Afganistan ve Pakistan'a charter seferleri düzenlenerek yabancıların ülkelerine geri dönüşleri sağlanmaktadır.

2022 yılında Afganistan'a 26 charter (özel uçak) seferi ile 5.897 ve 3.752'si tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 9.654 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

Yine 2022 yılında Pakistan'a 2 charter ( özel uçak) seferi ile 354 ve 3.852'si tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 4.206 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2022 yılında düzenlenen charter uçuşları ile toplam 6.251 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir.

ÜLKEMİZ GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ KONUSUNDA AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTI

Ülkemiz; düzensiz göçmenlerin yakalanması, izleme ve takipleri ile sınır dışı edilme işlemlerinde önemli başarılara imza atmıştır. Geri gönderme merkezi kapasitelerinin 20.000'e yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır.

2021 yılında 21.087 düzensiz göçmen ülkemizden sınır dışı edilmiş ve 2016 yılından bugüne sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 320.172 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemiz düzensiz göçle mücadelesini, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji ile Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde aralıksız sürdürmeye devam etmektedir.