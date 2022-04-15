İhracat ve turizme 150 milyar TL kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldi. Esnaf ve sanatkârın, Anadolu'nun vatan haline gelmesinde çok önemli misyonu olan Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:(Kovid-19 salgını) Bu süreçten olumsuz etkilenen kesimlerin başında esnaf ve sanatkârımız geliyordu. Devlet olarak verdiğimiz desteklerle bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Bu kapsamda salgın nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen ticaret erbabımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle 1000'er lira hibe desteği sağladık. Türkiye genelinde verilen destek tutarı 4.6 milyar lirayı aşmıştır. Bunun yanında yaklaşık bir yıl önce gelir vergisi mükellefi, esnaf ve sanatkârımız ile gerçek kişi tacirlerimize dahil oldukları gruba göre 5 bin ve 3 bin liralık yeni bir hibe desteği daha verdik. Bu desteğin toplam tutarı da 4.3 milyar lirayı buldu. Ayrıca esnaf ve sanatkârımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçlarını yeniden yapılandırabilmelerini temin ettik. Salgının etkilerinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkârımızı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları arttıran etkileri yeni yeni atlatılırken, bu defa da Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalındı. Küresel enerji ve gıda ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar ister istemez tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkiledi. Üstelik bunun üzerine bir de 2018'den beri döviz kurunda yaşanan istikrarsızlıkla mücadele etmek durumunda kaldık. Son dönemde çarşıda, pazarda, hayatın her alanında görülen fahiş fiyat artışlarının en önemli sebebi işte bu iki faktördür.Bununla birlikte bilhassa ülke çapında faaliyet gösteren kimi tedarik ve perakende zincirlerinin yöntemlerinden kaynaklanan şikâyetleri de gözden ırak tutmuyoruz. Bu tür sorunların çoğu hukuki değil, ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkânları da sınırlıdır. Vicdanı, ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu, elimiz kolumuz bağlı şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına da gelmiyor.Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için yılbaşından bu yana pek çok önemli adım attık. Şartlara göre ilave adımlar da atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumalarını temin etmeye çalışıyoruz.Bunların yanında devletin aldığı ürünlere üreticinin alın terinin hakkını verecek taban fiyat belirleyerek, gerektiğinde hızlı tedarik kanalları oluşturarak, kooperatif marketlerini yaygınlaştırarak piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler aldık. Amacımız esnaf ve sanatkârla rekabet etmek değil, esnaf ve sanatkârın da şikâyetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyat hareketlerini kontrol altında tutmak.İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkânı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek, döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık.KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1.5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak bu kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.Tedarik ve perakende satışlarını, Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnaf ve sanatkârımızı gözetecek şekilde düzenlemeye, bütün bunlara yönelik hazırlıklarımız var. Fiyatları, stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları arttırıyoruz. İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çekidüzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak, yaygınlaştırmak, büyütmek isteyen girişimcilerimize verdiğimiz destekleri artırıyor ve genişletiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan dün Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'da barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsettiği ve İstanbul sürecini desteklediğini belirttiği için Nehammer'e teşekkür etti. Nehammer de Twitter paylaşımında, Erdoğan'ı Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydetti. Nehammer,"İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz" dedi. ANKARA