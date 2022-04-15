Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması: 2022 yılında 18 bin göçmene işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 15.4.2022 17:48

İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması: 2022 yılında 18 bin göçmene işlem yapıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul Valiliği’nden göçmen açıklaması: 2022 yılında 18 bin göçmene işlem yapıldı

İstanbul Valiliği Düzensiz Göçmenler ile ilgili yapılan çalışmalara dair bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada 2021 yılında 71 bin 959 göçmen hakkında işlem yapıldığı, 23 bin 72 sinin ise sınır dışı edildiği aktarıldı. 2022 yılında ise bu zamana kadar 18 bin 781 göçmen hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada şunlara yer verildi:

VALİLİK: "SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT"

Açıklamada; "Saygıdeğer İstanbullular, Şehrimizde düzensiz göçle mücadele konusunda ilgili kurumlarımızca yoğun bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. İlgili mevzuatı ihlal ettiği veya suça karıştığı tespit edilen yabancılar hakkında yasal işlemler ivedilikle ve kararlılıkla uygulanmaktadır.
Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23.072'si İstanbul'dan sınırdışı edilirken, 39.525'i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4.661'i Afganistan, 1.418'i Pakistan olmak üzere toplam 18.781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7.684'ü İstanbul'dan sınırdışı edilirken, 7.590'ı sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Bu çalışmalar devam ederken, son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.
Yapılan paylaşımlar; ilgili kurumlarımızca yakından ve titizlikle takip edilmekte, suç unsuru taşıyan paylaşım ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu (A.A), çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu (H.I), sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu (Z.W), (U.M), (M.K) ve adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır. Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu (T.M.S) sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli (H.H), Pakistan uyruklu (C.R) ve (N.M) ile gasp olayına karışan Libya uyruklu (A.M.D) isimli şahıslar geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınırdışı işlemleri devam etmektedir. Şehrimizin huzuru, güvenliği ve burada yaşayan herkesin esenliği için, güvenlik güçlerimiz 7/24 görevinin başındadır." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması: 2022 yılında 18 bin göçmene işlem yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA