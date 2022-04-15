İYİ Parti’de skandal tören

Erzurum'da İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından kentteki basın yayın kuruluşlarına 'İYİ Parti'ye katılımlar sürüyor' başlığı ile bir haber servis edildi. Söz konusu haberde Erzurum'un Karaçoban ilçesinden bağımsız meclis üyesi olduğu iddia edilen Şerafettin Yiğit'e İYİ Parti adına İl Başkanı Melih Kırkpınar tarafından parti rozeti takıldığı fotoğrafta paylaşıldı. İl Başkanı Kırkpınar'ın sosyal medya hesaplarından da duyurduğu 'katılım' ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı. Parti İl Başkanlığı binasında tören yapılan söz konusu katılım için İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, 'İYİ Parti olarak her gün yeni bir mutluluğa şahit oluyoruz. Partimize katılımlar çığ gibi artarken diğer yandan üye sayımızın sürekli artması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Karaçoban ilçemiz ve diğer tüm ilçelerimizde halkın partimize büyük bir teveccühü var. Bizler bu güven ve teveccühe layık olmak için sürekli çalışacak ve vatandaşlarımıza layık olmak için elimizden geleni yapacağız" dediği cümleleri yer aldı.

Parti'de bağımsız meclis üyesi olarak tanıtılan ve rozet takma töreni ile basına servis edilen Şerafettin Yiğit'in ise meclis üyesi olmadığı ortaya çıktı. Karaçoban'da daha önceki yıllarda Cumhuriyet Halk Partisinden meclis üyeliği adaylığı bulunduğu ve seçilemediği ortaya çıktı.