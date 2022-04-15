Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Matis: Ukrayna krizinde Türkiye ve Macaristan, birbirlerine çok benzeyen bir tutum gösteriyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Macar dostluğuna katkı sunan iş insanı, akademisyen, diplomat ve siyasetçilere verdiği geleneksel iftar davetinde konuşan Matis, Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde Macaristan'ın, tarihinin en büyük insani yardım kampanyasını yaptığını ve kapılarını Ukraynalılara açtığını söyledi. Matis, "AB tarafından kararlaştırılmış olan her yaptırıma tamamen katılan Macaristan'ı Doğu'dan veya Batı'dan eleştirenlerin ülkemi hiç tanımadıkları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölgede hemen barışın olması gerektiğini en net şekilde ifade eden Türkiye ve Macaristan, birbirlerine çok benzeyen bir tutum göstermektedir" dedi. Matis, Macaristan'daki seçimlerin ardından Türkiye-Macaristan ilişkilerinde değişiklik olmayacağını belirterek Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanımız Peter Szijjarto'nun seçimlerden sonraki ilk ziyaretini Ankara'ya yapacağını dile getirdi.

MACARİSTAN AB'DE TÜRKİYE'NİN DESTEKÇİSİ

Macaristan'ın uluslararası camiada, özellikle AB'de Türkiye'nin destekçisi olduğunu vurgulayan Matis, savunma sanayisindeki iş birliğinin de ilgi çekici olduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda Türk savunma sanayisi inanılmaz şekilde güçlendiği bilinmektedir" şeklinde konuştu.



Büyükelçi Viktor Matis ve eşi Selina Sagerev'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen iftara, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı, akademisyen, diplomat ve davetli katıldı.