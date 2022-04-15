Mahrem imamlar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığı'nda mahrem imam oldukları gerekçesiyle yakalanan 19 üyesinin tahliye kararına itiraz edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı başvuru sonrasında itirazı inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 19 mahrem imam hakkında tutuklama kararı çıkardı. Serbest bırakılan 10 mahrem imam yakalandıktan sonra cezaevine konulurken 9 mahrem imamın ise arandığı öğrenildi.