Son dakika: MSB görüntülerle paylaştı! Komandolar terör örgütüne ait çok sayıda silahı ele geçirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahramanca ve fedakârca görev yapan Komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilenler şöyle:

- 110 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 110 adet AK-74 piyade tüfeği,

- 3 adet AK-12 piyade tüfeği,

- 4 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 1 adet MG-3 makinalı tüfek,

- 1 adet av tüfeği,

- 1 adet pompalı av tüfeği,

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği,

- 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması.