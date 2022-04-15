Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala hakkında bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

ADLİ KONTROL YETERSİZ

Tutukluğun devamı kararında, Kavala'nın hukuki durumunda değişiklik olmadığı belirtildi. Kararda, suç şüphesini gösterin somut delillerin bulunduğu, isnat edilen suçlarla ilgili yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında ise adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

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