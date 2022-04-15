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Giriş Tarihi: 15.4.2022 14:57 Son Güncelleme: 15.4.2022 14:58

Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Kavala’nın tutukluluk durumunu gözden geçiren mahkeme heyeti, “tutukluluk halinin devamı” yönünde karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala hakkında bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

ADLİ KONTROL YETERSİZ

Tutukluğun devamı kararında, Kavala'nın hukuki durumunda değişiklik olmadığı belirtildi. Kararda, suç şüphesini gösterin somut delillerin bulunduğu, isnat edilen suçlarla ilgili yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında ise adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

SON DAKİKA: Gezi ana davasında son savunmalar! Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi

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Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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