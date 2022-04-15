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Giriş Tarihi: 15.4.2022 17:03

Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!

Suriyeliler Halk Platformu adıyla sosyal medya üzerinden halkı kışkırtan ve provokasyona imza atan, ‘’@suriyehanedani’’ kullanıcı adıyla açılan hesap deşifre oldu. Suriyeliler adına tweetler atan bu hesap PKK'lı hesaplarla etkileşim halinde olduğu ortaya çıktı.

Suriyeli ve Afganlı bazı mültecilerin halkı kışkırtan tavırları sonrası gözler sosyal medya hesaplarına çevrildi. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle paylaşımlarda bulunan ancak aslında hiçbir resmi platformu içermeyen bir hesabın PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

HESAPLARIN ARKASINDA PKK ÇIKTI

Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) geçtiğimiz ay açıldığı ve hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

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Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!
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