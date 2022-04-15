Romanlar iftar yaptı, hıdırellezi kutladı

Nurtepe Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen iftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken Türkiye ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

BAŞKAN ÖZTEKİN'E YOĞUN İLGİ

Roman vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Öztekin programda yaptığı konuşmada, ''Biliyorsunuz ki ben 2 yaşımdan beridir Şirintepe'liyim. Dolayısıyla sizlerle çok uzun yıllar komşuluk yaptım. Sizlerden hep abilik, ablalık, iyilikler gördüm. Sizlerin evlerine misafir oldum, her zaman güleryüzle ağırlandım. Her derdinizde, dar gününüzde, acınızda, sevincinizde yanınızda olduğumu bilmenizi isterim.'' dedi.

Programda Romanların bayram ve hıdırellezlerini de kutlayan Başkan Öztekin şöyle devam etti, ''Bahar aylarındayız. Baharın geldiği, cemrelerden, çiçeklerin, börtü böceğin uyanmasından nasıl ki hissediliyorsa, aynı şekilde Romanlar'ın şarkıları, coşkusu ve neşesiyle de hissediliyor. Yakın zamanda bizi bekleyen Ramazan Bayramı ve hemen akabindeki Hıdırellez'inizi tebrik ediyor, barışa, dostluğa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.''