Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin gündemdeki kararla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir.
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Son dakika | Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Dava düşmemiştir