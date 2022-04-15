Giriş Tarihi: 15.4.2022 08:06 Son Güncelleme: 15.4.2022 08:19

Son dakika | Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Dava düşmemiştir DHA

Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin gündemdeki kararla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" dedi.