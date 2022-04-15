Türkçe dünya dilleri arasında 6’ıncı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Türkçe Nedir? Ne Türkçedir" başlıklı bir konferans verdi.

GÜLSEVİN: TÜRKÇE 6. SIRADA

Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülsevin, Türklerin tarih boyunca pek çok milleti ve kültürü etkilediğini ifade etti.

Türkçeyi kıtaları baştanbaşa dolaşan bir ırmağa benzeten Gülsevin, "Türkçe en basit ifadeyle Türklerin konuştuğu dildir. Bir dile kelime iki yolla yerleşir. Bunları fethetme ve istilaya uğrama kavramlarıyla açıklayabiliriz. Fethetmede bir dil aldığı kelimeyi o kadar işlek kullanır ki deyimlerine atasözlerine bile katar böylece kendi malı haline getirir. Buna kafa sözcüğünü örnek verebiliriz. İstilaya uğrama kavramı ise hiçbir bilgi içermeyen ve tamamen özenti alıntısı olan unsurların bazı yazarlar ya da zümreler aracılığıyla dile yerleşmesidir" şeklinde konuştu.

Dil bilimcilerin bugün 6 bin dili "konuşma dili" olarak kabul ettiğine değinen Gülsevin, bunlardan sadece bir kısmının "yazı dili", yazı dillerinden de sadece bazılarının "resmi dil-devlet dili", bunların da bir üst statüsünün ise "eğitim dili" olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Gülsevin, Türkçenin konuşma dili olarak dünya dilleri arasında 6. sırada, yabancı dil olarak öğrenilen diller arasında ise 5. sırada olduğunu ifade etti.

Türk dilinin Türk milletinin kimliği olduğunu vurgulan Gülsevin, Türk dilinin başka dilleri besleyerek de Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa gibi dünyanın pek çok yöresine yayıldığına dikkati çekti.