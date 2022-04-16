6’lı masada dengeler altüst oldu! İttifak içinde ittifak formülü çatlak yarattı...

Muhalefetin 2023 seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek için oturduğu yuvarlak masada dengeler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çıkışı ile değişti. Karamollaoğlu, üçüncü ittifakı işaret ederken, 6'lı masa yeni arayışlara girdi. Karamollaoğlu'nun ortaya attığı üçüncü ittifakın Millet İttifakı'nın içinde gerçekleşmesi beklenirken, CHP'ye mesafeli olan muhafazakar seçmenin oyunu almak için DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi birlikte hareket etmesi planlanıyor. Gelecek Partisi ve CHP bu formüle sıcak bakıyor ancak DEVA Partisi şimdilik temkinli. İYİ Parti ise henüz bir değerlendirmede bulunmadı. Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın planı ise yine İYİ Parti listesinden seçime girmek...
YENİ SEÇİM KANUNU İLE MUHALEFETTE DENGELER DEĞİŞTİ
Yeni seçim kanununun Meclis'ten geçmesi sonrası 6'lı muhalefette dengeler değişti, yeni çıkış yolları aranmaya başladı.
KARAMOLLAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ İTTİFAK ÇIKIŞININ AYRINTILARI BELLİ OLDU
Yeni seçim kanunu ile ittifakın başka bir boyuta evrilmesi gerektiğini ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üçüncü bir ittifakın kurulabileceğini açıkça ifade etti. Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışının ayrıntıları da ortaya çıktı.
GELECEK, DEVA VE SAADET PARTİSİ TEK LİSTE HAZIRLAYACAK
Karamollaoğlu'nun ifade ettiği üçüncü ittifak Millet İttifakı'nın içindeki partilerle olacak. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi bir listeden seçime girecek.
CHP'YE MESAFELİ MUHAFAZAKAR SEÇMENİ KAZANMA PLANI
Üçüncü ittifakın asıl amacı ise, CHP'ye mesafeleri duran muhafazakar seçmeni etkilemek. DEVA, Gelecek ve Saadet seçime ittifak şekilde girecek, parlamento seçimlerinde muhafazakar seçmeni kendisine çekmeye çalışacak.
Yeni seçim kanunna göre partiler oy oranlarına göre vekil çıkarabiliyor. Ancak bu üç partinin de herhangi bir ilde vekil çıkarabilecek kadar oyu bulunmuyor. Bu da üç partinin ittifak halinde hareket etme ihtimalini güçlendiriyor.
GELECEK VE CHP PLANA SICAK BAKIYOR! DEVA PARTİSİ TEMKİNLİ...
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ittifak planına Gelecek Partisi sıcak bakıyor. CHP de bu planı destekliyor. Ancak DEVA Partisi şimdilik bu plana temkinli duruyor. İYİ Parti ise şu ana kadar sessizliğini sürdürüyor.
GÜLTEKİN UYSAL YİNE İYİ PARTİ LİSTESİNDEN ADAY OLMAK İSTİYOR
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bilindiği üzere 2018 seçimlerinde İYİ Parti listelerinden aday olmuş ve Meclis'e girmişti. Uysal, bu kez yine aynı şekilde seçime girmek istiyor.