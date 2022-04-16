6’lı masada dengeler altüst oldu! İttifak içinde ittifak formülü çatlak yarattı...

GELECEK VE CHP PLANA SICAK BAKIYOR! DEVA PARTİSİ TEMKİNLİ...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ittifak planına Gelecek Partisi sıcak bakıyor. CHP de bu planı destekliyor. Ancak DEVA Partisi şimdilik bu plana temkinli duruyor. İYİ Parti ise şu ana kadar sessizliğini sürdürüyor.

GÜLTEKİN UYSAL YİNE İYİ PARTİ LİSTESİNDEN ADAY OLMAK İSTİYOR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bilindiği üzere 2018 seçimlerinde İYİ Parti listelerinden aday olmuş ve Meclis'e girmişti. Uysal, bu kez yine aynı şekilde seçime girmek istiyor.