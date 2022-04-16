Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden denetimli serbestlik açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan "Denetimli serbestlik hakkı gasbediliyor. Cezaevi yönetimleri, cezalarının yatarını bitiren ve denetimli serbestlik hakkını elde eden hükümlüleri, keyfi uygulamalarla içeride tutmaya devam ediyor." şeklindeki haber nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereğinin doğduğu belirtildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 3. maddesinde hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyen etkenlerin güçlendirilmesinin yanı sıra sosyalleşmesinin, topluma uyumunun teşvik edilmesine yönelik amaçların yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili infaz mevzuatına göre, açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında infaz etme ve ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilme bir hak değil, hükümlüye sunulan bir fırsattır. Hükümlü, kendisine sunulan bu fırsatı değerlendirmesi ve hakkında iyi halli olduğu yönünde bir karar verilmesi durumunda bu fırsattan yararlanabilecektir.

Buna göre, idare ve gözlem kurulları, yasaların kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklar doğrultusunda ve yasalar ile belirlenen usul ve esaslara göre görev yapmakta, objektif kriterlere göre kararlar almaktadır. Bu itibarla iddia edildiği gibi denetimli serbestlik hakkının gasbedilmesi ve keyfi bir karar alınması asla söz konusu değildir."

- "Hükümlüler itiraz etme hakkına sahiptir"

Değerlendirmelerde hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim öğretim programları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, sosyal ilişkileri, işlediği suçtan duyduğu pişmanlığı, kurallara uyumu ve disiplin cezalarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa ile belirlenen bu kriterlerin amacı, hükümlülerin tahliyesini önlemek değil, aksine iyi hal gösteren hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında infaz etme ve ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilme imkanına kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca hükümlüler, idare ve gözlem kurullarınca verilen kararlara karşı, infaz hakimliğine şikayet ve infaz hakimliği kararlarına karşı da ağır ceza mahkemesine itiraz etme hakkına sahiptir."