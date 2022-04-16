Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 75 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 6 ilde özel harekât polislerinin de katılımıyla eşzamanlı operasyonlar yapıldı. 21 Mart'taki Nevruz kutlamaları sırasında PKK/KCK terör örgütü lehine örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren ve güvenlik güçlerine taş atarak çeşitli yasadışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheli, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 105 şüpheli ile ilgili 6 ilde 110 adrese yönelik eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 75 şüpheli gözaltına alındı.