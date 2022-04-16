‘Eren’ operasyonlarında 339 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, şehit Eren Bülbül anısına başlatılan Eren ve Eren-Kış operasyonlarında toplam 339 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Eren-Kış operasyonlarının ardından dün itibarıyla İlkbahar-Yaz 'Abluka' operasyonları başlatıldı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere operasyon yapıldı. Komandolar tarafından ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki bir sığınakta ise terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.