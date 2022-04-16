TCDD'den Tunç Soyer'in açıklamasına sert tepki! "İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet yerine laf üretiyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta İzmir Banliyö Hattı Lale Mahallesi İzban İstasyonu Yapım İşine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından yer tahsisi yapılmadığını söyledi. Görevden alınan TCDD Genel Müdürü'nün izni verdiğini ancak yeni gelen müdür tarafından yer tahsisi için 17 Ocak'tan bu yana beklediklerini iddia eden Soyer, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü o izni verdi, sonra görevden alındı. Yeni gelen müdür 17 Ocak'tan beri çıktığımız ihalede yer teslimi yapmıyor, yapılmadı. Mürsel Paşa Altgeçidi ile ilgili arkadaşlarım TCDD iznini bekliyorlar. Hatların altından askıya alınmasıyla ilgili, yapılacak imalatla ilgili" diye konuştu.
GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Soyer'in açıklamalarına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından yalanlama geldi. TCDD'den yapılan açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in; 'Üç Aydır TCDD'yi Bekliyoruz' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
ALGI OPERASYONU YAPIYOR
Soyer'in söylemlerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada; "TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu iştirak şirketince işletilen İZBAN sisteminde, İzmir'de 17 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Yerleşkesi'ne banliyö durağı inşaatı için, defalarca yapılan başvurulara kayıtsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, algı operasyonu yaparak Lale İstasyonu için yer teslimi yapılmadığını belirtmektedir. TCDD olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde yolcu yoğunluğu çok daha fazla olan Katip Çelebi Üniversitesi ile Lale Duraklarının birlikte yapılması halinde yer teslimi yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmiştir" dendi.
"HİZMET YERİNE LAF ÜRETEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU AÇIĞINI ALGI OLUŞTURARAK ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTADIR"
TCDD'nin açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için TCDD'ye göndermediği vurgulanarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mürselpaşa altgeçidi inşaatını İZBAN yolcularımızın mağduriyetine neden olacak şekilde, banliyö hattını kesintiye uğratarak yapmak istemeleri üzerine, TCDD tarafından İZBAN seferlerinin aksamaması için, demiryolu hatlarının kademeli olarak kapatılması uygun bulunup, buna göre projenin revize edilmesi istenmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için kurumumuza göndermemiştir. Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.