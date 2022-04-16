İmamoğlu’na öğrenci vetosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 Nisan'da ulaşım araçlarına yüzde 40 zam yapması, özellikle öğrencilerin büyük tepkisine neden olurken, AK Parti ve MHP grupları öğrencilerin mağdur edilmemesi için harekete geçti. Önceki gün yapılan İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması teklifi görüşüldü.Cumhur İttifakı'nın Meclis'e sunduğu yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi teklifi AK Parti ve MHP grubu oylarıyla kabul edildi. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmasına karar verildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise teklifi veto ederek meclise geri göndereceğini belirtti. İmamoğlu'nun bu açıklamasına öğrencilerden ve vatandaşlardan büyük tepki geldi.Cumhur İttifakı'nın İBB meclisinde güzel bir karara imza attığını, Ekrem İmamoğlu'nun ise verdiği sözlerin tersini yaptığını belirten öğrenciler şunları söyledi:İyi ki gençliğin yanında AK Parti var. Ya AK Parti mecliste çoğunlukta olmasaydı? Değil 109 lira belki de 300 lira olacaktı. İnşallah İBB Başkanı öğrenciler için alınan bu güzel kararı veto etmez ve uygulamaya koyar.Yine AK Parti yaptı. Mecliste CHP ve İYİ Parti ise zammı savundu. İBB, zaten imkanları kısıtlı olan öğrencilerin harçlıklarına göz dikmiş durumda. Neyse ki indirim kabul edildi. Veto edilirse sandıkta gerekeni yaparız.Ben AK Parti ve MHP grubu tarafından verilen tekliften sonra alınan kararı ve Sayın Tevfik Göksu'nun konuşmasını heyecanla dinledim. Özellikle kızım adına ve tüm İstanbullu öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ederim. Bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmayan İBB Başkanı ise 'Veto edeceğim' dedi. Şu verdiğiniz sözleri tutun da daha sonra öğrencilerimizi gözünüze kestirirsiniz.Ekrem İmamoğlu maalesef hiç şaşırtmıyor. Kendisine oy veren İstanbulluyu resmen dolandırdı.Manisa'da yaşayan biri olarak diyorum ki; İyi ki İstanbul'da öğrencilerin mağdur olmaması için, İstanbulluyu İBB'den daha çok düşünen bir Cumhur İttifakı var. Öğrenciler adına onlara teşekkür ediyorum. Umarım İstanbul'daki bu düzen değişir.Sadece CHP'de istismar siyaseti var. Gençleri gündeme getirir ama en çok gençlerin üstüne yüklenir. Çevreyi söyler en çok zararı kendileri verir.İstanbul'da onlar yıkıyor, AK Parti yeniden inşa ediyor. Öğrencilerle neden uğraşırlar anlamıyorum. İstanbul hizmet bekliyor, İstanbul'a hizmeti öğrencilerin harçlığından eksiltecekleri 31 lira ile mi yapacaklar? Bizimle uğraşmasınlar İstanbul'a verdikleri sözleri yerine getirmeye çalışsınlar.