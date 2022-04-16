Kafalar karışık

Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen 6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta, işler her geçen gün daha da karışıyor. 24 Nisan'da 3'üncü kez bir araya gelmesi planlanan 6 muhalefet partisi lideri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşmaya varsa da bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının ismini belirleyemedi. Parti liderleri, sadece aday kriterini belirleme üzerinde kafa yoruyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip çıkarmakta zorlanan muhalefet liderleri, ortaya attığı aday kriterleri ile adeta birbirleriyle yarışıyor.İşte muhalefet parti liderlerinin birbirinden farklı önerileri:Devleti bilmeli,siyasetçi ve sağduyusahibi olmalı. İttifakın bileşenlerinegüven vermeli veortak hareket etmeyi temelilke olarak kabul etmeli.Kazanacak bir adaylaseçime gidilmeli.Almanya, Finlandiyacumhurbaşkanlarıgibi adı bile bilinmeyenderleyici,toparlayıcı bir kişiolmalı.Seçimi alacak bir adayolmalı. Kutuplaştırıcı değilkucaklayıcı, ötekileştirici değiluzlaştırıcı, kuvveti değil, hakkı ve adaletiüstün tutacak, menfaati değil, hizmetiesas alacak biri seçilmeli.20 yıllık AKP dönemindesorumluluğa ortak olmamışolmak. Seçilebilirlik. Seçim sonrası20 yılda AKP tarafından 'devr-isabık' muamelesine maruz kalan TCDevleti'ni kurucu bir ruhla yenidentesis etme yetisi.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise önceki gün içinde bulunduğu 6'lı blokta yeni bir krize yol açabilecek ve muhalefet kanadında siyasi dengeleri altüst edebilecek sürpriz bir açıklamaya imza attı. Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Üçüncü ittifak olabilir" dedi.HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 6'lı bloktaki muhalefet liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade ederek, "Bizim olmadığımız bir denklemde, Erdoğan'ın karşısına güçlü bir alternatif çıkarmak mümkün değil. Netice Macaristan gibi olur" diye konuştu.