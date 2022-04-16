Para dolu çanta baronu yakalattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan ve engelli olan Ali Eren, bakım yapmak için gittiği İçmeler Mahallesi'ndeki parkta bulunan bir bankın üzerinde siyah bir çanta buldu. Çantada yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alınca, içinde 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 TL bulunan çantanın Iraklı Miran Othaman'a (37) ait olduğunu belirledi.Çantayı teslim alan Othaman, paranın 400 dolarını, Ali Eren'e verilmek üzere polislere teslim etti. Ancak tedirgin davranışlarından şüphelendikleri Othaman'ı takibe alan polisler, gerçek adının Rawa Majid olduğunu ve İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arandığını belirledi. Önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Rawa Majid'in kaldığı villada da 2 ruhsatsız tabanca ve bir havalı tüfek ele geçirildi.Bir ay önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Majid'in ifadesinde tatile geldiğini ve villa kiraladığını öne sürerek, "Yürüyüş yaparken dinlenmek için oturduğum bankta çantayı unuttum. Şüphelenilmemesi için kendimi armatör olarak tanıttım. Çantayı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucundan geçmedi. Profesyonel olarak hazırlanan sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğimin nasıl tespit edildiğine inanamadım" dediği öğrenildi. Majid çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.