Saadet Partisi’nden İzmir Büyükşehir’e: 10 üzerinden 4 puan

(Şerafettin Kılıç)

İzmir'de bir şanssızlık da oldu, belediye başkanları açısından... Deprem, sel, covid süreci... Bu sebeplerden dolayı belki belediye başkanımız, hatta başkanlarımız yeterli ortamı oluşturamamış olabilirler. Anlayışla karşılıyorum ama çok daha iyi olmalıydı diyorum. Trafik sorununa önem veriyorum, bunun bir nebze çözülmüş olması gerekirdi şimdiye kadar. Büyükşehir'in en çok desteklediğimiz projesi, Buca metro... Yine sorunlar çıktı tabii ama durmaması lazım, devam etmeli. Sayın başkan seçildikten sonra tebriklerimi ilettim. Eğer yapacağımız bir şey varsa biz hazırız dedik, bir de tavsiye verdik. Trafik lamba sayısını azaltın, dedik. Alt- üst geçit vs. olabilir dedik. Trafik akışını sağlayacak fikirler söyledik. Büyükşehir'in hizmetlerini 10 üzerinden değerlendirsem 5 bile veremem. Ancak 4 puan verebilirim. Mesela bisiklet turu oldu. Ben 4 saatte geldim, 3 kilometrelik yolu. Bir yere yetişecektim, geç kaldım. Bir de otopark sorunu var. Böyle olmuyor. İnsanlar zamanlarını yolda geçirmek zorunda kalıyor. Belediyeler de bunlara çözüm bulan taraf olmalı..." ifadelerini kullandı.