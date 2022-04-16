Haberler Gündem Haberleri Son dakika | 16 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu: İşte son durum...
Giriş Tarihi: 16.4.2022 19:57 Son Güncelleme: 16.4.2022 20:08

Son dakika | 16 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu: İşte son durum...

AA
Son dakika | 16 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu: İşte son durum...

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNE KADAR UYGULANAN AŞI MİKTARI...

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika | 16 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu: İşte son durum...
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